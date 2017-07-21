Подростки, взявшие без спросу родительский мотоцикл, погибли на дороге после того, как врезались в корову.

В селе Дубовый Мыс Нанайского района Хабаровского края 14-летний подросток наехал на животное, лежавшее на дороге. После столкновения мотоцикл опрокинулся, а водитель и его 15-летний пассажир погибли.

В ходе разбирательств было установлено, что ключи от мотоцикла подросток взял, когда родителей не было дома. Корова после столкновения выжила.