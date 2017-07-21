Подростки на мотоцикле погибли после столкновения с коровой
Подростки, взявшие без спросу родительский мотоцикл, погибли на дороге после того, как врезались в корову.
В селе Дубовый Мыс Нанайского района Хабаровского края 14-летний подросток наехал на животное, лежавшее на дороге. После столкновения мотоцикл опрокинулся, а водитель и его 15-летний пассажир погибли.
В ходе разбирательств было установлено, что ключи от мотоцикла подросток взял, когда родителей не было дома. Корова после столкновения выжила.