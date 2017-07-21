Число пострадавших при сильном землетрясении на греческом острове Кос превысило 120 человек, двое погибли.

Местные власти сообщили о том, что на острове был частично разрушен ряд ветхих знаний. Землетрясение также повредило старинную крепость госпитальеров и минарет мечети. На острове остановлено паромное сообщение.

Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос заявил, что сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях.

В ликвидации последствий удара стихии принимают участие экстренные службы страны и армия.

Напомним, землетрясение произошло в пятницу ночью в Эгейском море. Эпицентр подземных толчков находился в море в 10,3 км от турецкого Бодрума и в 16,2 км от острова Кос.