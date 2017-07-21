Смерть Честера Беннингтона явилась полной неожиданностью для членов группы Linkin Park, передает в четверг онлайн-издание TMZ. По информации СМИ, музыканты планировали устроить фотосессию и активно готовились к гастролям, которые должны были начаться ровно через неделю.

Как отмечает интернет-ресурс, 41-летний Беннингтон был на отдыхе с женой в штате Аризона, после чего в минувшую среду один вернулся в Лос-Анджелес. Эти обстоятельства указывают на то, что вокалист Linkin Park покончил с собой в среду ночью или рано утром в четверг.

Сообщается, что один из членов группы приехал к дому Беннингтона уже после приезда правоохранителей. Он заявил, что «совершенно шокирован» известием о смерти, так как заехал за Честером, чтобы отвезти его на фотосессию.