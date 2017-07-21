Жители сирийской провинции Хама получили от российских военнослужащих гуманитарную помощь.

В населенный пункт Маардас, в котором недавно закончились боевые действия, привезли 800 продовольственных наборов.

Деревня несколько раз переходила под контроль то правительственных войск, то «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Сейчас боевики отброшены примерно на 15 км.

По свидетельству российских военных, среди населения деревни имеются многочисленные жертвы, более 200 человек были ранены. В Маардасе работают российские врачи, которые принимают по 40–50 пациентов в день.