Бывший глава департамента здравоохранения Приморья, который ранее также возглавлял медцентр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, Олег Бубнов, арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

«По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой, он арестован на два месяца», — заявили в прокуратуре края, отметив также, что уголовное дело в отношении Бубнова возбуждено по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Бубнов был снят с должности 14 октября 2013 года после того, как 29 детей из села Новосысоевка попали в больницу из-за проб Манту.