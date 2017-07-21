В Москве открылся для посетителей фестиваль «Московское лето», в рамках которого по всему городу открылись более 40 площадок.

Центральным местом фестиваля стала площадь Революции, где организаторы разбили розовый сад с цветами всех сортов и видов, фонтанами из роз и даже розовым тортом, сообщает сетевое издание М24.ru.

Все желающие могут поучаствовать в разработке фирменного рецепта специальных конфет «Москва», которые появятся в продаже ко Дню города.

Организаторы мероприятия пообещали, что все желающие смогут принять участие в самых различных мастер-классах, занятиях по флористике и садоводству.

Фестиваль продлится до 6 августа.