Директор ЦРУ Майкл Помпео в ходе своего выступления на конференции по безопасности в Колорадо в четверг заявил, что российская сторона вмешивалась в ход выборов в США на протяжении более чем 8 лет.

«Меня спрашивали об этом миллион раз. Да, конечно. И в те (выборы), которые были до них, и в те, что были до них», - ответил Помпео на вопрос о якобы вмешательстве России в выборы американского президента 2016 года. По его мнению, Российская Федерация «занимается этим уже очень давно». «Не думаю, что у них есть намерения прекращать», - заключил Помпео.

Ранее глава ведомтсва заявил, что Москва всячески пытается «насолить» США, однако выразил надежду об установлении сотрудничества с Россией по вопросу борьбы с терроризмом.