Закрытый показ новой картины Алексея Учителя «Матильда» состоялся в Госдуме в июне, который посетил и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

О закрытом показе рассказал глава общественного совета при министерстве Павел Пожигайло. По его словам, на показе присутствовали и «другие чиновники». При этом Пожигайло не уточнил, о ком именно идет речь, отмечает «Газета.ру».

Пресс-служба Минкультуры сначала подтвердила закрытый показ фильма, после чего опровергла эту информацию.

«В департаменте кинематографии ни о каком закрытом показе «Матильды» не известно, и никто из руководителей департамента на нем не присутствовал», — подчеркнули в ведомстве.

О присутствии на показе Вячеслава Володина сообщил неназванный источник в Госдуме, который, впрочем, оказался не уполномочен комментировать действия председателя в СМИ.