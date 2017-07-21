Американские власти отменили запрет на провоз в ручной клади ноутбуков и другой электроники, передает газета The New York Times со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.

В ведомстве отметили, что авиакомпании, выполняющие рейсы в США, приняли достаточные меры по усилению безопасности во время полетов.

Как отмечает RNS, под первый запрет американской стороны попали 10 аэропортов в 8 мусульманских странах: Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, Кувейте, Марокко, Катаре и ОАЭ. Позже власти США ввели второй запрет, который коснулся уже 280 аэропортов.