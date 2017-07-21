Телеканал CNN обвинил зятя и по совместительству советника американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в использовании служебного положения для укрепления собственного семейного бизнеса.

По мнению телеканала, в своей рекламе для аудитории Китая бизнес семьи Кушнера по-прежнему продолжает упоминать его имя, причем как человека, который «добился избрания Трампа».

Напомним, Джаред Кушнер является мужем Иванки Трамп, а его бизнес занимается строительством и продажей недвижимости.