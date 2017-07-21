Как минимум два человека погибли в результате акций протестов в Венесуэле в четверг, передает Генеральная прокуратура республики в микроблоге в Twitter.

По данным генпрокуратуры один мужчина скончался в результате огнестрельного ранения в городе Лос-Текес в штате Миранда, второй молодой человек — в городе Валенсии, штат Карабобо. Сообщается, что еще по меньшей мере девять человек получили ранения.

В четверг по всей стране прокатилась волна протестов, участники которых требуют отменить выборы в Конституционную ассамблею. Решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро о созыве органа, который может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон без проведения предварительного референдума, еще больше обострило ситуацию в стране.