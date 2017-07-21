Фотоловушки национального парка «Земля леопарда» в Приморье зафиксировали в объективы своих камер необычно большое семейство бурых медведей. Крупная самка вела за собой выводок из рекордного числа детенышей — пятерых медвежат.

«Мать-героиня вела за собой четырех выстроившихся в ряд медвежат, а еще один мишка, явно самый любопытный, подошел к фотоловушке вплотную, оставив на память ученым селфи», — говорится в пресс-релизе национального парка.

Как отметили в заповеднике, это редкая находка, так как обычно у медведей рождается два–три детеныша.

«Сразу пятеро медвежат — настоящая редкость в дикой природе, столь многодетные медвежьи семьи отмечали в средней полосе России, на Камчатке, Аляске и в некоторых зоопарках, однако не всегда выживает сразу весь выводок. Очевидно, что крупные хищники, леопарды, тигры и даже медведи чувствуют себя в национальном парке достаточно комфортно для выращивания потомства, здесь созданы все благоприятные условия для их жизни», — отметил Глеб Седаш, инженер-исследователь научного отдела ФГБУ «Земля леопарда».

В «Земле леопарда» уточнили, что звери пересекли российско-китайскую границу и ушли в провинцию Хэйлунцзян.