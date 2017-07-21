Глава ЦРУ США Майк Помпео выразил надежду на сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом и заявил, что будет усердно над этим работать.

«Скажу прямо: я надеюсь, что есть области, где мы можем заниматься борьбой с терроризмом совместно с русскими. Я над этим усердно работаю», — сообщил Помпео во время своего выступления на форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

Глава ЦРУ добавил: если РФ располагает информацией, которая «поможет в битве против терроризма по всему миру», ведомство не только имеет право, а обязано работать с российской стороной.