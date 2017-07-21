Марокканская полиция в четверг разогнала массовую акцию протеста на юге страны с помощью слезоточивого газа. Запрещенный властями «миллионный марш» был направлен против отсталости северных областей королевства, репрессий со стороны государства и арестов оппозиционеров.

Сообщается, что организатором акции протеста стало так называемое Народное движение, которое в последнее время проводит частые антиправительственные акции на севере страны.