Глава департамента полевой поддержки и заместитель генсека ООН Атул Харе обсудил с РФ сотрудничество в сфере авиации.

В настоящий момент воздушный флот организации насчитывает 58 самолетов и 157 вертолетов. Эти авиасуда используются в 12 миротворческих операциях и шести специальных политических миссиях. Россия сейчас является одним из основных подрядчиков ООН.

Атул Харе выразил Москве благодарность за «сильную приверженность» сотрудничеству с ООН и поддержание стандартов авиации компаниями из РФ, работающими по контракту со всемирной организацией.