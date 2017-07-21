Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов прокомментировал совместную инициативу Минфина и Центробанка, выступив против введения в ближайшее время «автоподписки» на индивидуальный пенсионный капитал при заключении трудового договора.

«По этому поводу высказывалось Минтруда РФ, говоря о том, что это несправедливо, мы в этом с министерством имеем одинаковую позицию», — сказал Дроздов во время посещения центра активного долголетия «Серебряный рассвет» в Ульяновской области. Он добавил, что «подобная идея, особенно в тех условиях, когда информация до граждан доходит не совсем точная, преждевременна».