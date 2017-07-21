Геологическая служба США сообщила о том, что у побережья Турции в Эгейском море в районе туристического курорта Бодрум произошло землетрясение магнитудой 6,7.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. О жертвах или разрушениях не сообщается.