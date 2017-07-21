Комитет защиты журналистов (КЗЖ) обратился к российским властям с призывом обеспечить безопасность обозревателю «Новой газеты» и «Эха Москвы» Юлии Латыниной, на дом которой накануне ночью было совершено нападение. Об этом сообщается в заявлении организации, опубликованном в четверг.

«Мы призываем российские власти серьезно отнестись к этому нападению на Юлию Латынину и гарантировать, что она сможет жить и работать в безопасности», — считает координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нина Огнянова. По ее мнению, Латынина идет на огромный риск, чтобы заниматься независимой журналистикой.

Неизвестные минувшей ночью опрыскали едким газом дом Латыниной. По словам журналиста, серьезного вреда здоровью газ не нанес, однако в результате инцидента пострадали члены ее семьи и соседи.