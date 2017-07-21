Международный валютный фонд опубликовал пресс-релиз, согласно тексту которого Греция получит новые кредиты в размере €1,6 млрд.

Другие подробности пока не сообщаются.

В середине июня директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам заседания совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) заявила, что порекомендует исполнительному совету МВФ одобрить в целом новое соглашение stand by для Греции. Как ожидается, общая сумма финансовой поддержки может составить около $2 млрд.