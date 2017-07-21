Государственные ведомства федерального и регионального уровня обзаведутся собственным шрифтом в сети интернет, который, как сообщили в Минкомсвязи, станет обязательным для использования на государственных сайтах. Главным претендентом на право называться государственным является шрифт RF Sans московской компании AIC.

«Это гуманистический гротеск, специально создающийся для отображения на экранах. Для того чтобы шрифт четко и хорошо выглядел на разных разрешениях и операционных системах, ведется работа над различными аспектами букв — горизонтальные и вертикальные пропорции, контраст, длина выносных элементов, апертура, насыщенность», — заявили разработчики шрифта во время презентации продукта.

«Стояла задача создать функциональный шрифт, который бы учитывал, как требования государства (большие сложные тексты, длинные названия документов, маленькие экраны новых устройств), так и новые потребности интерфейса (пропорции, контрастность, удобочитаемость», — поделился основными требованиями к шрифту Артем Геллер, глава «Лаборатории Артема Геллера» — разработчика текущей версии сайта kremlin.ru.

Как отметили в компании-разработчике, им удалось сделать простой современный шрифт для широкого круга задач.

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