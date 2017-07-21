Кировский районный суд Петербурга санкционировал арест троих подростков, избивших до смерти двух бездомных в мае 2017 года.

В настоящее время им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД, преступление было совершено в заброшенном здании Петербурга. После избиения бездомных подростки подожгли постройку.

На месте было обнаружено тело женщины, личность которой не установлена. Пострадавший мужчина, гражданин одной из стран ближнего зарубежья, скончался в больнице через неделю после нападения.