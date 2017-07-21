В Италии скончался осужденный за убийство режиссера Паоло Пазолини.

Марио Пелози, единственный осужденный за убийство итальянского поэта и кинорежиссера, умер в онкологическом отделении столичного госпиталя «Джемелли» в возрасте 59 лет, сообщают итальянские СМИ.

Пазолини был убит в ночь на 2 ноября 1975 года на пустынном пляже Остии в окрестностях Рима.

Судом было признано, что 17-летний Пелози «действовал в одиночку, в порядке самообороны и в состоянии аффекта». Итальянское правосудие приговорило его к девяти годам и семи месяцам тюремного заключения. Позже Пелози признался, что вынужден был оговорить себя и преступления не совершал.