В Британском музее открылась выставка «Русская революция: надежда, трагедия, мифы». В качестве почетного гостя на мероприятии побывала оскароносная актриса Хелен Миррен, чье настоящее имя — Елена Васильевна Миронова.

Миррен не раз бывала в России и встречалась со своими родственниками по отцу — потомками графов Каменских. Однако, как заявила актриса в интервью «Известиям», в ее семье русской по характеру была мама. «Русские — экстремалы. Из одной крайности легко переходят в другую. От одной экстремальной эмоции к другой, не менее экстремальной», — считает Миррен.

По словам актрисы, ее дед разговаривал с ней по-русски и называл Миррен Аленушкой, однако отец запретил ей «даже и думать об изучении русского языка, потому, что, будучи ребенком эмигранта, настрадался в молодости и не хотел, чтобы мы испытывали такие же страдания».

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Хелен Миррен: «Мой дедушка звал меня Аленушкой»