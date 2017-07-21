Специалисты оценили ущерб, нанесенный Кубе ураганом «Мэттью», в $97,2 млн.

Этот катаклизм повлек за собой значительные разрушения на востоке Острова свободы. Сильнее всего пострадал город Баракоа в провинции Гуантанамо.

Согласно Бюро статистики и информации Кубы, наибольший урон «Мэттью» нанес сельскому хозяйству острова: потери в этом секторе экономики составили $20,7 млн.

«Мэттью» стал третьим по разрушительности ураганом, пронесшимся над Кубой за последнее десятилетие.