Тело великого сюрреалиста Сальвадора Дали было эксгумировано для установления возможного отцовства в городе Фигерас.

В конце июня испанский суд удовлетворил иск жительницы Жироны, «ясновидящей» Пилар Абель Мартинес, которая утверждает, что Дали — ее отец.

По словам женщины, у ее матери была тайная связь с художником. Сальвадор Дали умер 23 января 1989 года на 85-м году жизни.

Он завещал похоронить себя так, чтобы по могиле могли ходить люди, поэтому тело Дали было замуровано в полу одной из комнат театра-музея Дали в городе Фигерас.

Если ДНК Мартинес и Дали совпадут, то Пилар будет иметь право на его фамилию и авторские права, а также на 25% его наследства.