Центробанк сообщил о решении закрыть участвующим в оздоровлении рынка банкам (санаторам) возможность перевода «плохих» активов на баланс санируемых кредитных организаций. Об этом говорится в совместном законопроекте Минфина и ЦБ.

Раньше санаторы после получения контроля над оздоравливаемыми организациями нередко списывали собственные проблемные активы на баланс контролируемых организаций. Таким образом происходил обратный процесс — оздоровление санатора и дальнейшее ухудшение баланса санируемого.

По мнению экспертов, введение норматива, ограничивающего для холдингов размер риска на одного заемщика, позволит решить эту проблему. Как отметил в комментарии «Известиям» заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев, позднее к новому закону разработают специальный акт, в котором для банковских холдингов будут прописаны и другие нормативы.

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Новый норматив ЦБ ударит по банковским холдингам