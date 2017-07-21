Трамп ждет окончания «охоты на ведьм» в США
Президент США Дональд Трамп разочарован продолжающейся «охотой на ведьм», связанной с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в выборы в 2016 году.
Как заявила в рамках регулярного брифинга в четверг замглавы пресс-службы Белого дома Сара Сандерс, американский лидер надеется, что это наконец закончится.
Она добавила, что цель расследования должна сводиться к роли России в выборах и не более того.
Напомним, американские власти обвиняют Россию в причастности ко взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году.
Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.