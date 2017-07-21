Китайская компания Cainiao, состоящая в холдинге Alibaba Group, займется подсчетом суммарной стоимости товаров, приобретаемых ежемесячно каждым российским клиентом. Об этом эксперименте сообщил замгендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев в ходе совещания в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Как передают «Известия», на встрече был поднят вопрос обеспечения равных условий деятельности на территории России для отечественных и иностранных интернет-торговцев. На данный момент российские магазины находятся в невыгодном положении: в отличие от зарубежных коллег, они должны платить 18% НДС после каждой покупки.

В рамках совещания представители компании Alibaba Group объявили о намерении отказаться от нерегистрируемой доставки товаров. Ранее «Почта России» совместно с Cainiao разработала и внедрила новый сервис доставки SRM, с помощью которого получатель сможет отслеживать отправку заказа и его местонахождение.

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Alibaba подсчитает пошлины за посылки россиян