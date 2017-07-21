Аэропорт Вены в декабре текущего года планирует установить систему распознавания лиц с целью дополнительного контроля для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны или покидающих ее граждан. Об этом сообщает в четверг Kronen Zeitung со ссылкой на руководство аэропорта.

Сообщается, что установка нового оборудования обойдется руководству воздушной гавани в 5 млн евро. Решение о введении дополнительных мер контроля базируется на изменении шенгенских правил, согласно которым теперь и граждане Евросоюза при въезде в него непременно должны проходить идентификацию на предмет совпадения с данными в информационной системе.