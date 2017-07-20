Самолет Airbus A330 авиакомпании Lufthansa с 186 пассажирами на борту, выполнявший рейс Мюнхен–Эр-Рияд, совершил экстренную посадку на Кипре. Причиной посадки персонал авиасудна назвал поломку бортовой кофемашины.

Как сообщают СМИ, самолет сел в аэропорту Ларнаки, так как члены экипажа почувствовали запах гари в салоне.

Однако после посадки и эвакуации всех пассажиров из самолета выяснилось, что причиной неприятного запаха стал сломавшийся кофейный аппарат.

В настоящее время борт готовится продолжить полет в столицу Саудовской Аравии. О том, был ли выведенный из строя агрегат заменен новым, не сообщается.