Шестилетний лев Ксанда, сын знаменитого льва Сесила, был застрелен несколько дней назад в окрестностях национального парка Хванге в Зимбабве, пал жертвой охотника.

Любопытным является факт, что его отец был застрелен два года тому назад при похожих обстоятельствам.

Сообщается, что у охотника была лицензия на отстрел хищника. У Ксанды, по словам сотрудников парка, также осталось несколько детенышей.

Лев по имени Сесил был убит американским стоматологом Уолтером Палмером. Власти южноафриканской страны заявили, что лев был застрелен незаконно, и возбудили уголовное дело против Палмера, который вскоре скрылся на территории США.

Фотографии убитого льва часто использовали в рекламных кампаниях путешествий в Зимбабве. Около 162 тыс. граждан США подписали петицию на сайте Белого дома с требованием выдать Зимбабве Палмера.