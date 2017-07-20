Незначительное ДТП произошло в четверг в деревне Алексино Истринского района, где притерлись два автомобиля Maserati и Mazda. После чего водитель элитной иномарки открыл стрельбу по второму водителю из травматического оружия.

«Сегодня отделом дознания ОМВД России по Истринскому району по факту совершения противоправного деяния, произошедшего в деревне Алексино, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство», — заявила начальник пресс-службы главного управления МВД РФ по региону Татьяна Петрова.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», водитель Maserati находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и после стрельбы скрылся с места ДТП. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили транспортное средство в деревне Подпорено.