Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Зигмар Габриэль заявил о необходимости пересмотра политики Германии в отношении Турции на фоне ухудшения связей между двумя государствами.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», Габриэль охарактеризовал нынешнюю обстановку в Турции как непрозрачную и выразил надежду, что «Анкара вернется к европейским ценностям». По его словам, данной точки зрения придерживаются канцлер Германии Ангела Меркель и глава СДПГ Мартин Шульц.

Ранее турецкая сторона обвинила ФРГ в политической безответственности в связи с ростом напряжения между двумя странами на фоне ареста правозащитника Петера Штойдтнера в Турции.