Советник американского лидера Дональда Трампа и другие высокопоставленные чиновники администрации США обеспокоены отношением президента к российскому руководству.

Как сообщает «Лента.ру», поводом для этого стал разговор между хозяином Белого дома и российским лидером Владимиром Путиным.

Чиновники, обеспокоенные склонностью Трампа нарушать протокол, после диалога за ужином на полях саммита G20 стали выказывать беспокойство.

Так, советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер во время поездки в Германию рассказал некоторым зарубежным коллегам о своем несогласии с решением президента США принять российских дипломатов в мае этого года в Белом доме.

Напомним, на двусторонней встрече лидеров Макмастер не присутствовал.