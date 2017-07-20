Американский телеканал MSNBC опубликовал видеозапись с торжественного ужина лидеров «большой двадцатки» на саммите в Гамбурге.

На кадрах записи заметно, что американский президент Дональд Трамп общается жестами с президентом России Владимиром Путиным. Трамп, глядя на Путина, показывает пальцем на российского лидера, потом на себя и поднимает сжатую в кулак руку. В ответ на жесты Трампа Путин кивнул.

Как отмечает «Лента.ру», жест символизирует «вы и я, мы — вместе».

По предположению ряда СМИ, Трамп таким образом пытался спросить у своего коллеги разрешения с ним побеседовать.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в рамках саммита G20 в Гамбурге 7 июля. Беседа лидеров двух стран длилась около 2,5 часов.