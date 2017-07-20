Ирина Яровая в ближайшее время займется подготовкой законопроекта, согласно которому планируется ограничить возврат непроданных продуктов питания поставщикам. Заявление вице-спикера ГД опубликовано на сайте «Единой России».

Инициатива основана на итогах мониторинга «Честная цена», в рамках которого были опрошены порядка 500 производителей сельскохозяйственной продукции и отраслевых союзов. Как сообщила Яровая, около 70% респондентов заявили, что возвраты непроданной продукции наносят ущерб производству. По ее словам, большинство региональных комиссий одобрило полный запрет на возврат. «Исходя из этого, мы подготовим проект по изменению действующего законодательства и разошлем его в регионы для обсуждения», - добавила вице-спикер.