Боеприпасы времен Великой отечественной войны были обнаружены в одной из квартир на западе Москвы. Саперам пришлось изъять около 80 мин, снарядов и гранат из импровизированного склада «черного копателя» в столичной многоэтажке.

«В квартире по адресу: улица Крылатские Холмы, дом 39, корпус 1, обнаружено 80 снарядов, мин и гранат времен войны», — рассказал источник в экстренных службах Москвы, его слова приводит «Газета.ру».

Источник отметил, что все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ, а владелец взрывоопасного арсенала недавно скончался.

Боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения. Полицейские и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.