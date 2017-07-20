В социальных сетях появились первые отклики рок-музыкантов на новость о смерти их коллеги – солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, который был найден мертвым в частной резиденции неподалеку от Лос-Анджелеса.

«Шокирован и убит горем», – написал в Twitter друг и соратник Беннингтона по коллективу Майк Шинода, который вместе с солистом группы стоял у ее истоков. Его сообщение появилось вскоре после публикации новостей о самоубийстве музыканта и было воспринято как подтверждение этой информации.

«Нет слов. Сердце разбито. Покойся с миром, Честер Беннингтон», – написали участники рок-коллектива Imagine Dragons.

Их коллеги из группы One Republic упомянули причину смерти музыканта. «Самоубийство – это дьявол, который ходит по Земле меж нас, людей», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте коллектива. One Republic также напомнили, что у Честера осталось шестеро детей (от двух браков, в одном из которых он продолжал оставаться на момент смерти).

«Если кто-то думает, что мир станет лучше без тебя, как же он невероятно ошибается», – резюмировали рокеры.

Вокалист группы Good Charlotte Джоэл Мэдден признался, что утратил дар речи, узнав о суициде Беннингтона.

Как сообщали «Известия», тело 41-летнего солиста Linkin Park было обнаружено ранним утром 20 июля в особняке, расположенном в пригороде Лос-Анджелеса среди дорогих вилл. При жизни музыканта СМИ не раз писали о его пристрастиях к алкоголю и наркотикам, от которых Честер неоднократно пытался избавиться, но так и не смог. Беннингтона нашли мертвым в день рождения Криса Корнелла – его друга и солиста известной группы Soundgarden, покончившего с собой в мае нынешнего года.