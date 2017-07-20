Спецподразделения мексиканской полиции уничтожили главу картеля Тлауак, Фелипе де Хесуса Переса, известного также под кличкой «Глаза».

С 2012 года, как сообщают мексиканские СМИ, преступная группировка под руководством Переса контролировала на востоке мексиканской долины наркотрафик, торговлю оружием и людьми.

В ходе спецоперации, помимо лидера картеля, погибли многие члены группировки. Кроме того, имеются убитые и раненые среди полиции, их число пока неизвестно.