В поселке Совхозное Калининградской области отравились около 40 студентов. Об этом сообщили в экстренной оперативной службе "112" в Калининградской области.

Звонивший по экстренному номеру сообщил, что после ужина 19 июля многие студенты, проживающие в комплексе «Майский» посёлка Совхозное, почувствовали боль в животе и тошноту. Утром их состояние ухудшилось.

Отмечается, что по сообщению были направлены все необходимые экстренные службы. Информация была передана и в Роспотребнадзор, причины случившегося выясняются.