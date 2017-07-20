Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о несоответствии европейским нормам положения российского законодательства об отсутствии активного избирательного права у приговоренных к заключению россиян не может быть исполнено.

«В силу верховенства положений Конституции России (статьи 4 и 15) постановление ЕСПЧ по жалобе «Исаков и другие против России» не может быть исполнено... К сожалению, Европейский суд в очередной раз демонстрирует нежелание руководствоваться принципами и нормами международного права, в частности, Венской конвенцией о праве международных договоров, пытаясь своим толкованием подменить волю конституционного законодателя», — подчеркнул Клишас.

Ранее сообщалось о том, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить по €30 тыс. 24 заключенным, которым не дали проголосовать на выборах в Госдуму в 2011 году.