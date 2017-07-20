Эмир Катара шейх Хамад Аль Тани в четверг своим указом ввел дополнительные меры по борьбе с терроризмом в стране, передает информационное агентство КУНА.

Уточняется, что изменения коснутся определения терроризма и террористической организации, а также в документ будут внесены положения о замораживании принадлежащих им средств и борьбе с финансированием терроризма.

Согласно указу, будут созданы два национальных списка террористов — физических лиц и террористических организаций.

Ранее Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет объявили о решении разорвать дипломатические отношения с Катаром, обвинив эмират в поддержке и финансировании терроризма.