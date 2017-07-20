Представитель национального авиаперевозчика Великобритании British Airways — одной из крупнейших авиакомпаний Европы — заявила об отсутствии планов по закрытию ее представительства в российской столице, о которых со ссылкой на источники в туристической отрасли ранее сообщали СМИ.

«Планов закрыть офис в Москве нет», — заверила представитель авиакомпании.

В сообщениях, первое из которых дал «Интерфакс», говорилось о закрытии московских и санкт-петербургских представительств двух авиакомпаний — British Airways и Iberia, входящих в холдинг International Airlines Group (IAG).

Причем в качестве подтверждения приводились слова представителя British Airways: «Так было решено — переместить офисы в другие города вне России и осуществлять бронирование по телефону». Информацию о закрытии представительств в двух российских столицах подтвердили и в авиакомпании Iberia.

В России British Airways базируется в московском аэропорту Домодедово, откуда совершает перелеты в Лондон, Нью-Йорк, Париж, Мадрид, Токио и другие города по всему миру, — в общей сложности 183 пункта назначения. Из всех западных авиакомпаний именно она предлагает наиболее широкий выбор рейсов в Россию — в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Самару, Пермь, Уфу и Краснодар. Из Северной столицы в лондонский Хитроу British Airways летает ежедневно, из Москвы — от 19 до 21 рейса в неделю. Кроме того, у британского авиаперевозчика обширная сеть маршрутов в странах бывшего СССР.