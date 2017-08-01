По данным проекта ОНФ «За права заемщиков», 90% поступивших в этом году обращений связаны с деятельностью «черных взыскателей». А как сообщили «Известиям» в Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), в первом полугодии этого года по сравнению с тем же периодом прошлого выросло количество жалоб на звонки и письма с угрозами, по которым не смогли найти анонимных хулиганов. По мнению финансового омбудсмена Павла Медведева, антиколлекторский закон, действующий с начала года, не смог решить проблему нелегальных взыскателей.

В первом полугодии 2017 года НАПКА получила более 60 жалоб на неизвестных взыскателей долгов — проверяющим так и не удалось выяснить, что за люди звонят и пишут должникам с угрозами. В первой половине прошлого года таких обращений было на треть меньше. А из 330 обращений, поступивших в июне этого года, почти половина связана с компаниями, не входящими в ассоциацию. В основном — с микрофинансовыми организациями. Год назад эта доля составляла 28%.

Председатель контрольного комитета НАПКА Дмитрий Теплицкий объясняет это увеличением масштабов деятельности тех, кто выбивает долги незаконными методами. Их даже нельзя назвать коллекторами, поскольку никакого легального статуса они не имеют.

— Наибольшая часть «хард-жалоб» (связанных с грубым обращением или угрозами. — «Известия») — на компании, не входящие в НАПКА, а часто и в реестр ФССП, — сообщил Дмитрий Теплицкий. — Это можно объяснить ростом деятельности нелегальных участников рынка. Да и граждане стали более внимательно относиться к нарушению своих прав.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев рассказал «Известиям», что все проблемы, связанные с легальными коллекторами, оперативно решаются. При этом жалобы на них поступают в основном по поводу относительно незначительных нарушений. Например, превышение частоты звонков, ограниченной законом. Он отметил, что за последнее время не было ни одного сообщения о прямых угрозах или физическом воздействии со стороны легальных коллекторов.

— Легальные коллекторы из кожи лезут вон, чтобы стать респектабельными, — сказал Павел Медведев. — Для жалоб на них есть горячая линия. А вот проблемы с неизвестными, которые используют противоправные методы, надо решать с помощью полиции. И здесь ситуация гораздо хуже. Телефона прямой линии нет, кому жаловаться, непонятно.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Павел Климов обращает внимание на то, что сегодня закон не позволяет наказать кредитора, который поручает взыскание долгов анонимным хулиганам. Даже если возникают вопросы со стороны контрольных органов, кредиторы заявляют, что не имеют к этим людям никакого отношения.

— Для ряда банков и микрофинансовых организаций хулиганские методы — это норма, — сообщил Павел Климов «Известиям». — Заставить правоохранительную систему установить, откуда поступают звонки или кто автор анонимных сообщений, нереально. Мы пишем в надзорные органы, сообщаем, что в интересах конкретной МФО звонят какие-то мерзавцы, которые пугают граждан. Они отправляют в эту организацию запрос: «Это вы звонили?» Им отвечают отрицательно, и на этом вся проверка заканчивается.

По мнению Павла Климова, число зарегистрированных жалоб совершенно не отражает реальную ситуацию — большинство пострадавших просто боятся куда-то обращаться.

— Сейчас главная проблема для граждан — хулиганские методы взыскания, которые используют неизвестные лица. Должникам поступают анонимные SMS с нецензурной бранью и угрозами, письма, неопознанные звонки. Пишут неприятные вещи в соцсетях, вывешивают листовки с угрозами в подъездах. Но правоохранительные органы не стали лучше ловить этих неустановленных лиц, — сказал руководитель проекта ОНФ.