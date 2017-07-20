Госдепартамент США вновь обратился к Украине с призывом отыскать и наказать убийц журналиста Павла Шеремета. Об этом в четверг в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

«К сожалению, никто не был привлечен к ответственности за его убийство. Мы призываем правительство Украины задействовать все ресурсы, чтобы привлечь виновных к ответственности», — сказала представитель Госдепа.

Автомобиль Шеремета взорвался 20 июля прошлого года в Киеве. Журналист около десяти лет работал на российском телевидении, а последние годы своей жизни проживал в украинской столице, где работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

Ранее в ряде украинских СМИ распространилась информация о причастности к убийству Шеремета бойцов нацбатальонов. При этом, по данным «Украинской правды», Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом незадолго до убийства, однако правоохранители опровергли данную информацию.