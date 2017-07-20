Несколько тысяч человек вышли на улицы польской столицы — Варшавы, чтобы принять участие в акции протеста против судебной реформы.

По сообщениям местных СМИ, около часа назад люди с флагами Польши и ЕС собрались у президентского дворца в центре города, заблокировав движение по прилегающим улицам.

В числе участников акции — представители оппозиционной партии «Гражданская платформа» и комитета охраны демократии.

Отмечается, что протест проходит мирно, собравшиеся поют национальный гимн и зачитывают фрагменты конституции страны, а также скандируют лозунги, призывающие президента Анджея Дуду наложить вето на принятые парламентом законы о реформировании работы судов.