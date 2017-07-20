Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин опроверг появившиеся в СМИ сообщения о возможности блокирования отдельных пользователей мессенджеров. Парламентарий уточнил, что под действие закона могут подпасть только операторы.

«Заявление, приписываемое депутату Николаеву о том, что законопроекты о регулировании мессенджеров предполагают запрет или блокирование отдельных пользователей в случае нарушения ими законов, скорее всего, является плодом недоразумения», — отметил Левин.

Глава думского комитета также подчеркнул, что законодательное регулирование затронет исключительно операторов мессенджеров, «в случае если они содействуют нарушению закона».

Ранее сообщалось, что мессенджеры будут обязаны с 1 января 2018 года прекращать передачу электронных сообщений «в случаях и в порядке», которые установит правительство РФ.