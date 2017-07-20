Центр управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве сведет с орбиты и затопит на «кладбище космических кораблей» грузовик «Прогресс МС-05», он уже отстыкован от Международной космической станции, сообщили в центре.

По сообщению ЦУП, «Прогресс» будет сведен с орбиты в 0.41 мск 21 июля, после чего его затопят в несудоходном районе Тихого океана.

«Прогресс МС-05» отстыкован от МКС в расчетное время. Вход корабля в плотные слои атмосферы ожидается в 0.31 мск 21 июля. Приводнение несгоревших фрагментов космического грузовика запланировано в 0.41 мск в несудоходном районе Тихого океана», — сказали в ЦУП.

«Прогресс МС-05» прибыл на МКС 24 февраля, к станции его запустила последняя в истории ракета «Союз-У». Грузовик восполнил на МКС часть техники, которая была потеряна при аварии «Прогресса МС-04».