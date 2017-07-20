Кабмин выделит 2 млрд руб на поддержку ипотечных заемщиков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что новый этап программы помощи ипотечным заемщикам предполагает выделение 2 млрд рублей из резервного фонда.
«Сегодня мы выделим из резервного фонда 2 млрд рублей на продолжение программы помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков», — сказал Медведев.
По его словам, это позволит реструктурировать не менее 1,3 тыс. жилищных ипотечных кредитов.
Предполагается, что деньги будут направлены Минстрою РФ для взноса в уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования.