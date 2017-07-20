Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что новый этап программы помощи ипотечным заемщикам предполагает выделение 2 млрд рублей из резервного фонда.

«Сегодня мы выделим из резервного фонда 2 млрд рублей на продолжение программы помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков», — сказал Медведев.

По его словам, это позволит реструктурировать не менее 1,3 тыс. жилищных ипотечных кредитов.

Предполагается, что деньги будут направлены Минстрою РФ для взноса в уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования.