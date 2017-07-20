Вокалист рок-группы Linkin Park покончил с собой
Linkin Park выступает на фестивале I-Days в итальянской Монце
Певец на фестивале аэродромов в Праге, Чехия, 11 июня 2017 года
Честер Беннингтон прибыл на церемонию награждения 26-й немецкой музыкальной премии «Эхо» в Берлине, Германия, 6 апреля 2017 года
Лидер Linkin Park в Детройте, штат Мичиган, 16 сентября 2015 года
Честер Беннингтон в прямом эфире на музыкальном фестивале Summerfest в Милуоки, штат Висконсин
Рок-группа (Честер Беннингтон четвертый слева) на премьере фильма «Трансформеры: Месть Падших»